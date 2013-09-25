中国货币市场：短期资金无虞主要回购利率下跌，跨节资金价格再涨

路透上海9月25日 - 中国银行间市场周三隔夜和七天回购加权利率下跌，而14天品种延续升势。交易员表示，受公开市场逆回购放量带动，场内短期资金泛滥，维持供过于求态势。

他们并指出，到目前为止，今日七天期回购成交量不大，但加权利率跌幅较深，可能是实际成交的期限大多不到七天，到期日在节前，最终拉低了加权价格，而能跨节的14天资金价格维持升势，尤其对基金券商等机构而言，跨节资金压力不减。

“今天隔夜好多，昨天下午就开始泛滥，供大于求。”北京一券商交易员称。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。而周二央行公开市场逆回购操作量创7月底重启以来的最大，相当程度上补充了市场资金，和缓了机构的情绪。

上海一商业银行交易员则指出，今日七天和14天走势背道而驰，考虑到系统将成交期限在两到七天的回购都归为七天，很有可能今日七天多数成交仍落在节前到期，“大部分估计是五天的，(9月)30号到期，所以价格才这么低。”她称。

华东一商业银行交易员还提到，从早盘情况来看，14天成交较七天略活跃，因七天期回购到期落在10月8日，而当天也是月初的存款准备金例行调整日，“那天缺口估计会比较大，需求有点转到14天，(14天的)高价也吸引了一些供给。”她称。

上述上海的交易员并提到，今日寻求跨节资金的机构仍不在少数，主要以券商基金和农信联社等机构为主，“银行季末有考核指标，所以要考虑对手方，还有抵押品如果是信用的，都要占风险权重的。”

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.3561 3.6413 -28.52

七天 4.0054 4.5241 -51.87

14天 5.2239 4.9453 +27.86 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 6.6750 1.4900 +518.50

七天 11.1900 10.2050 +98.50

14天 5.4100 5.1650 +24.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.4000 3.6200 -22.00

七天 3.8400 4.4300 -59.00

14天 5.2000 4.8500 +35.00 Shibor 其中:隔夜 3.3470 3.6144 -26.74

七天 3.9160 4.4400 -52.40