路透基点：张家口恒峰热力已签署2.5亿元人民币贷款--RLPC

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港9月25日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，张家口市桥西区恒峰热力有限公司已经于周一签署了2.5亿元人民币(约合4,100万美元)的六年期保理贷款。
北京银行为牵头行，承贷2亿元人民币。张家口市商业银行亦参与该案，承贷5,000万元人民币。
交易由应收账款作为担保，利率为中国人民银行基准利率的110%。
筹得资金将用于为设备购买提供融资，之后借款方将出租这些设备。
恒峰热力设在河北省张家口市。(完)
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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