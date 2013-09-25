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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 12:55 BJT

路透基点：张家口恒峰热力已签署2.5亿元人民币贷款--RLPC

路透香港9月25日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，张家口市桥西区恒峰热力有限公司已经于周一签署了2.5亿元人民币(约合4,100万美元)的六年期保理贷款。

北京银行为牵头行，承贷2亿元人民币。张家口市商业银行亦参与该案，承贷5,000万元人民币。

交易由应收账款作为担保，利率为中国人民银行基准利率的110%。

筹得资金将用于为设备购买提供融资，之后借款方将出租这些设备。

恒峰热力设在河北省张家口市。(完)

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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