互联网产业：阿里巴巴收购云存储软件酷盘，进军个人无线存储领域

路透上海9月25日 - 中国最大的电子商务企业--阿里巴巴集团 周三宣布，收购国内领先的云储存软件酷盘，进军个人无线云存储领域。中国民营投行华兴资本担任此次交易的独家财务顾问。

阿里巴巴集团官方微博表示，酷盘团队将协同阿里集团的用户体系和数据应用场景，共同打造高效、安全的“个人云”服务。未来，酷盘的账户体系也将会与阿里巴巴集团账户体系打通。酷盘CEO、暴风影音前创始人顾志诚及其团队一起加盟阿里巴巴集团。

华兴资本新闻稿称，完成酷盘收购后，阿里巴巴的用户能够更加方便快捷地使用云存储服务。酷盘的照片储存不限量永久免费功能，更将为淘宝卖家提供安全便捷的图片储存空间。

华兴资本董事总经理黄胜利指出，在此前阿里巴巴的投资路径中，新浪微博、高德地图、虾米网等在内的一系列应用，都是阿里围绕用户在无线端的使用习惯所做出的战略布局。对酷盘的收购，将强化阿里在无线端的用户粘性和服务竞争力，并使阿里积淀多年的云计算服务进入个人化和个性化时代。

阿里巴巴和华兴资本均未宣布此次并购的财务细节。而国内云存储市场目前竞争空前激烈，包括百度 、盛大等巨头都在布局云存储市场，百度云用户数已突破1亿。

近期阿里巴巴集团展开一系列的收购兼并，为其正在推进的海外上市计划锦上添花，包括斥资2.94亿美元认购高德软件 增发股份，成为后者第一大股东；以5.86亿美元收购新浪 的新浪微博18%股权。