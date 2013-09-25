更正-路透基点：东风悦达起亚将取得2亿美元银团贷款，建行退出

(更正：因译文有误，由于交易尚未完成，标题及内文第一段澄清为东风悦达起亚“将取得”2亿美元银团贷款)

路透9月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，东风悦达起亚汽车(DYK)将取得2亿美元五年期俱乐部贷款。在中国建设银行退出双边贷款协议后，共有四家银行组成银团。

这四家银行是花旗、韩国产业银行、三井住友银行和渣打银行。

据消息人士，因东风悦达起亚不同意在提款前上调贷款利率，中国建设银行决定退出双边贷款协议。建行贷款的最初定价为较Libor加码110个基点。

消息人士称，这笔2亿美元俱乐部贷款的当前利率为较Libor加码130个基点。预计整个交易将于10月底以前完成。

东风悦达起亚是韩国起亚汽车与中国两家汽车制造商--东风汽车和悦达集团成立的合资公司。其曾在3月份发出筹办4亿美元贷款的提案邀请书(RFP)，以用于江苏省盐城第三家工厂的建设。

上述四家银行连同韩国政策金融公社(Korea Finance Corp)在当时提出了一个银团方案。不过后来，中国建设银行、中国银行和中国工商银行选择采取五年期双边贷款形式，各自提供2亿美元、1亿美元和1亿美元。

消息人士称，中国银行和中国工商银行的贷款已经提取，利率都是较Libor加码130个基点，与新达成的俱乐部贷款价码一样。

据当地媒体报导，东风悦达起亚对盐城第三家工厂的投资预算为8.14亿美元。该厂于去年6月破土动工，将于2014年投产。（完）