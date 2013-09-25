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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 13:07 BJT

香港股市：早盘上涨，憧憬上海自贸区前景

路透香港9月25日 - 香港及中国股市周三早盘上涨，对于确认上海自由贸易试验区9月29日正式挂牌的消息，投资人感到欢心，该举措被视为是中国金融改革的试点。

中午时，沪深300指数 上涨0.1%，沪综指 上涨0.3%。

香港恒生指数 上涨0.1%至23,210.2点，恒生国企指数 上涨0.2%。

敦沛证券副总裁黄志阳表示，“除了上海自由贸易区所带动的走势之外，新进场的买盘无多，类股持续轮动。”(完)
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