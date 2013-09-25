香港股市：早盘上涨，憧憬上海自贸区前景

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港9月25日 - 香港及中国股市周三早盘上涨，对于确认上海自由贸易试验区9月29日正式挂牌的消息，投资人感到欢心，该举措被视为是中国金融改革的试点。
中午时，沪深300指数 上涨0.1%，沪综指 上涨0.3%。
香港恒生指数 上涨0.1%至23,210.2点，恒生国企指数 上涨0.2%。
敦沛证券副总裁黄志阳表示，“除了上海自由贸易区所带动的走势之外，新进场的买盘无多，类股持续轮动。”(完)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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