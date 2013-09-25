国际油市：布兰特原油升向109美元，关注伊朗问题和美联储政策动向

0501 GMT 布兰特原油期货 小涨0.21美元至每桶108.85美元。

美国原油 上涨0.24美元至103.37，上日在连跌四日之后曾触及七周低位。

“西方国家和伊朗关系可能有逐渐修好的一些希望，但情况仍然言之过早，”CMC Markets分析师Ric Spooner说。

“中东供应受干扰的整体风险是持续存在的...很难预料伊朗会发生甚么事，除非那里真的稳定下来，才会有显着改善。”他说。

油市供应已经改善，伊拉克修复一条漏油的油管之后，南部油田已增加产出。

沙特阿拉伯石油部长欧那密的谈话也平息供应疑虑，他说油市供应足够，且价格处于合宜水准，并重申该国可弥补油市缺口的意愿。

美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT公布一周库存数据。(完)

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