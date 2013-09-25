国际油市：布兰特原油升向109美元，关注伊朗问题和美联储政策动向

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
0501 GMT 布兰特原油期货 小涨0.21美元至每桶108.85美元。
美国原油 上涨0.24美元至103.37，上日在连跌四日之后曾触及七周低位。
“西方国家和伊朗关系可能有逐渐修好的一些希望，但情况仍然言之过早，”CMC Markets分析师Ric Spooner说。
“中东供应受干扰的整体风险是持续存在的...很难预料伊朗会发生甚么事，除非那里真的稳定下来，才会有显着改善。”他说。
油市供应已经改善，伊拉克修复一条漏油的油管之后，南部油田已增加产出。
沙特阿拉伯石油部长欧那密的谈话也平息供应疑虑，他说油市供应足够，且价格处于合宜水准，并重申该国可弥补油市缺口的意愿。
美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT公布一周库存数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李婷仪 审校 王冠中)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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