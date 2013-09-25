《汇市简讯》欧洲开盘：美国财政及政策疑虑逐渐酝酿中

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透9月25日 -
0602GMT
* 澳元/美元下跌0.18%，美元/日圆下跌0.09%，新西兰元/美元下跌0.57%。10年期美国公债收益率亚洲盘报2.66%。
* 美元/印尼卢比上涨1.00%，美元/马币上涨0.56%，MSCI明晟亚太地区除日本外股指下跌0.26%，日股日经指数下跌0.6%。
* 美国财政疑虑以及美联储政策前景损及风险资产。新西兰贸易逆差飙升至五年高位。
* 《美国金融分析》华府与华尔街都感受到债务违约的真实威胁
* 浏览欧洲开盘图表请点击：(r.reuters.com/dec27t)(完)
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波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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