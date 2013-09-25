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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 14:14 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美国财政及政策疑虑逐渐酝酿中

路透9月25日 -

0602GMT

* 澳元/美元下跌0.18%，美元/日圆下跌0.09%，新西兰元/美元下跌0.57%。10年期美国公债收益率亚洲盘报2.66%。

* 美元/印尼卢比上涨1.00%，美元/马币上涨0.56%，MSCI明晟亚太地区除日本外股指下跌0.26%，日股日经指数下跌0.6%。

* 美国财政疑虑以及美联储政策前景损及风险资产。新西兰贸易逆差飙升至五年高位。

* 《美国金融分析》华府与华尔街都感受到债务违约的真实威胁

* 浏览欧洲开盘图表请点击：(r.reuters.com/dec27t)(完)

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