《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月25日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 五矿股份 400 30 9/25-9/26簿记建档 工商银行 AAA 9/27 9/29 交通银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 中金黄金 12 6 12 9/26簿记建档 浙商银行 AAA 9/27 9/29 民生银行 ======================================================================================== 山东魏桥 30 10 12 9/26簿记建档 招商银行 AA 9/29 9/30 创业集团 ======================================================================================== 连云港 34 14 12 9/26簿记建档 工商银行 AA 9/27 9/29 港口集团 光大银行 ======================================================================================== 内蒙古蒙西 3 3 12 9/27簿记建档 中国银行 AA- 9/30 10/8 水泥股份 ======================================================================================== 沁和能源集团 8 4 12 9/29簿记建档 建设银行 AA 9/30 10/8 ======================================================================================== 广东恒健 30 10 12 9/29簿记建档 中国银行 AAA 9/30 10/8 投资控股 ======================================================================================== TCL集团 60 17 12 推迟发行 国开行 AA -- -- 进出口行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== 陕西交通 50 30 3 9/29簿记建档 建设银行 AA 9/30 10/8 建设集团 中信银行 ======================================================================================== 重庆乌江实业 6 3 3 推迟发行 光大银行 AA- -- -- ======================================================================================== 云南投资控股 5 5 5 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- 集团 ======================================================================================== 湘电集团 4.5 4.5 5 推迟发行 广发银行 AA -- -- ======================================================================================== 滨化股份 15 3 5 推迟发行 招商银行 AA -- -- ======================================================================================== 天津市政投资 8 8 3 推迟发行 中国银行 AA -- -- ======================================================================================== 贵航股份 6 4 3 推迟发行 招商银行 AA -- -- 民生银行 ======================================================================================== 重庆两江新区 50 25 5 推迟发行 国开行 AAA -- -- 开发投资集团 工商银行 ======================================================================================== 沁和能源集团 18 6 5 择机重新发行 建设银行 AA -- -- 广发银行 ======================================================================================== 重庆能源 20 20 5 取消发行 光大银行 AA+ -- -- 投资集团 ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= *四川达州市 1.21 1.21 3 10/8簿记建档 工商银行 AAA 10/9 10/10 中小企业 (中债信用增进提供全额不可撤销连带责任保证担保) ========================================================================================= 注: 代表新增。(完) (整理 吴芳; 审校 曹巍浩)