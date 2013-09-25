台湾债市：10年券殖利率于低档整理，多空操作心态谨慎

* 10年券殖利率随美债走低，但多方追价谨慎 * 新五年券仍无法成交投主流，空方不愿躁进 * 美国债务问题或有利于债市，台债短线低档整理 路透台北9月25日 - 台湾10年期公债102/10 殖利率周三收低，因美国公布的经济数据趋弱， 激励美债殖利率连续第三日下滑。不过多空操作都相当审慎，多方不愿追价令殖利率始终没能跌破昨日低点， 仅能在狭幅区间内震荡整理。 相较于102/10，昨日新登场的新五年券102/11表现偏弱，发行前交易殖利率在1.10%遇压，终场甚至转为 收高，且成交量无法有效放大。交易员认为，五年券殖利率先前未随盘势大幅弹升，目前仍处于偏低位置，但 因市场气氛似乎有利多头，因此空方也不愿躁进。 “102/11没成为主流券，我也有点匪夷所思。”一票券商交易员说。 他认为，过去五年与10年券利差顶多40基点，但目前却差到50基点。虽然认为五年券殖利率有向上修正必 要，“但短线空方无力，太早进场也不好，因为没有消息指引。” 另一证券商交易员则称，由于国际盘气氛偏多，基本上多方仍掌控台债的走势。在实质买盘愿意承接长券 筹码的状况下，或许中长券端较有表现空间，殖利率曲线将呈现趋平走势。 美国公债价格周二连升第三天，此前美国公布的经济数据趋弱，巩固了对美国联邦储备理事会(美联储/FE D)短期内不会缩减刺激措施的预期。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 5 102/11 +1.10 1.1200 1.1000-1.1215 35.5 10 102/10 -1.85 1.6385 1.6320-1.6460 114.5 在美联储到底何时推动缩减量化宽松(QE)规模仍混沌未明之际，美国的举债上限能否调高，也成了影响金 融市场的重要因子。台债交易员认为，举债上限是政治问题，最终应能有效解决，不过此前势将有番激辩，此 有利于债市。 “这会让市场偏多，也许会延续到10月，不过大家的焦点还是在QE到底退不退。”一寿险业交易员说。 另一证券商交易员则指出，自14日102/10全额标出后，台债市场气氛开始转变，且实质买盘有承接中长券 意愿，殖利率的交易区间因而下移。国际盘偏多也对台债多方形成保护，第四季的盘势以中性偏多看待。 本周全球重要数据及事件有： 周三 美国耐久财(耐用品)订单。 周四 台湾央行举行第三季理监事会议。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6385 5 102/2 1.0600 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)