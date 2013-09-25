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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 14:47 BJT

台湾债市：10年券殖利率于低档整理，多空操作心态谨慎

* 10年券殖利率随美债走低，但多方追价谨慎
    * 新五年券仍无法成交投主流，空方不愿躁进
    * 美国债务问题或有利于债市，台债短线低档整理

    路透台北9月25日 - 台湾10年期公债102/10 殖利率周三收低，因美国公布的经济数据趋弱，
激励美债殖利率连续第三日下滑。不过多空操作都相当审慎，多方不愿追价令殖利率始终没能跌破昨日低点，
仅能在狭幅区间内震荡整理。
    
    相较于102/10，昨日新登场的新五年券102/11表现偏弱，发行前交易殖利率在1.10%遇压，终场甚至转为
收高，且成交量无法有效放大。交易员认为，五年券殖利率先前未随盘势大幅弹升，目前仍处于偏低位置，但
因市场气氛似乎有利多头，因此空方也不愿躁进。
    
    “102/11没成为主流券，我也有点匪夷所思。”一票券商交易员说。
    
    他认为，过去五年与10年券利差顶多40基点，但目前却差到50基点。虽然认为五年券殖利率有向上修正必
要，“但短线空方无力，太早进场也不好，因为没有消息指引。”
    
    另一证券商交易员则称，由于国际盘气氛偏多，基本上多方仍掌控台债的走势。在实质买盘愿意承接长券
筹码的状况下，或许中长券端较有表现空间，殖利率曲线将呈现趋平走势。
    
    美国公债价格周二连升第三天，此前美国公布的经济数据趋弱，巩固了对美国联邦储备理事会(美联储/FE
D)短期内不会缩减刺激措施的预期。    
           
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)   成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币
                                                                              )
      5    102/11                     +1.10     1.1200   1.1000-1.1215     35.5
     10    102/10                     -1.85     1.6385   1.6320-1.6460    114.5
    
    在美联储到底何时推动缩减量化宽松(QE)规模仍混沌未明之际，美国的举债上限能否调高，也成了影响金
融市场的重要因子。台债交易员认为，举债上限是政治问题，最终应能有效解决，不过此前势将有番激辩，此
有利于债市。
    
   “这会让市场偏多，也许会延续到10月，不过大家的焦点还是在QE到底退不退。”一寿险业交易员说。

    另一证券商交易员则指出，自14日102/10全额标出后，台债市场气氛开始转变，且实质买盘有承接中长券
意愿，殖利率的交易区间因而下移。国际盘偏多也对台债多方形成保护，第四季的盘势以中性偏多看待。    
        
    本周全球重要数据及事件有：        
    周三 美国耐久财(耐用品)订单。  
    周四 台湾央行举行第三季理监事会议。        
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6385
          5       102/2                       1.0600
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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