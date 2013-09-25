台湾金融：龙头银行兆丰将自10月起调高人民币定存利率一码

路透台北9月25日 - 在台湾央行出面关切本地人民币存款利率偏低后，台湾人民币存款量最大的兆丰金 旗下兆丰银行周三表示，10月1日起将调高各期人民币定存利率一码(0.25个百分点)；台湾最大公营金控--台湾金控旗下台湾银行也表态将跟进。

调高利率后，兆丰银行一周人民币存款牌告为0.85%；一个月为1.1%；一年期定存利率则为1.5%。

目前中国一年期存款基准利率为3.0%，商业银行可在基准利率基础上，最多上浮10%。香港财资公会的资料显示，8月香港所有银行业的一年期人民币存款利率平均为0.59%。 不过，中国银行台北分行给台湾银行业的转存利率 14天期即高达3.8%。

〞最近(人民币存款)增加的幅度有放缓下来，〞兆丰银行国外部一位主管表示。

兆丰银行目前在国际业务分行(OBU)加上外汇指定银行(DBU)的人民币总存款已超过100亿，在台湾银行业中独占前茅。

央行日前公布至8月底为止，台湾银行业累计人民币存款 达851.41亿元，较上月成长约10.78%。

台湾央行周一邀集本地主要银行举行会议，关切外币(含人民币)存款利率过低的情形。 第一金控 周二率先调高部分天期人民币存款牌告利率，其中一年期定存利率由1.98%调高至2.08%。