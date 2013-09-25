台湾汇市：台币/美元收低，惟季底前出口商卖汇将供支撑

* 出口商季底卖汇需求涌出，供台币支撑 * 部分外资回补美元空单 * 明日区间估落在29.550-29.620 路透台北9月25日 - 台币兑美元 周三收低5.8分。主要是随韩元 等 亚币回软，且外资亦出现回补美元空单量能。不过近季底的出口商美元卖压沉重，限制了台 币贬幅，料季底前台币将囿于当前区间。 汇银人士指出，市场认为美国财政问题将待10月较为明朗，在此之前台币难以走出明显 方向，这使得出口商的季底因素成为本周主导盘面的关键。交易员预料，以今日出口商在29 .600附近涌出卖汇的情况来看，短线台币在29.600-29.620附近将寻得支撑。 〞今天出口商多到无法无天。〞一本地银行交易员说。 另名外资银行交易员则指出，之前因美国量化宽松(QE)未能退场而导致的美元走软，看 来是短空长多。主要是市场仍预料今年第四季底，或至少明年第一季美国将启动退场机制， 期间市场的震荡有待消化，但美元不会一直弱势，今日因而已出现部分外资美元买单。 然而短线上来说，台币仍与韩元方向较为一致。两地此前受惠外资流入股市的本币买需 已渐渐消化，今日韩股与台股都走跌，外资在两市场虽都仍持续买超，但量能渐减。 台股 周三收跌0.18%，报8,283.90点。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆 资在台股持续买超39.5亿台币，连20日买超1,297.37亿台币。 今日台币实质交易区间在29.565-29.605，上日的主要成交区间约在29.535-29.585。交 易员预估明日台币主要仍在29.550-29.620间波动。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价再度微幅收敛， 一周期已呈溢价，一个月期折价也仅有2-3分；一个月期远期外汇 报价尾盘在 29.520/550附近，和上日相当。 欧元兑美元周三持稳，因德国坚挺数据的影响，被对美国政府可能停摆的担忧以及欧元 区货币政策的不确定性所抵消。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.690 29.632 29.550-29.690 29.660 8.94 8.37 元太外汇经纪公司 29.640 29.618 29.565-29.640 29.640 2.43 3.01 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.225/-0.205 -0.240/-0.220 (完)