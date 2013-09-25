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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 16:39 BJT

台湾汇市：台币/美元收低，惟季底前出口商卖汇将供支撑

* 出口商季底卖汇需求涌出，供台币支撑
    * 部分外资回补美元空单
    * 明日区间估落在29.550-29.620

    路透台北9月25日 - 台币兑美元 周三收低5.8分。主要是随韩元 等
亚币回软，且外资亦出现回补美元空单量能。不过近季底的出口商美元卖压沉重，限制了台
币贬幅，料季底前台币将囿于当前区间。
    
    汇银人士指出，市场认为美国财政问题将待10月较为明朗，在此之前台币难以走出明显
方向，这使得出口商的季底因素成为本周主导盘面的关键。交易员预料，以今日出口商在29
.600附近涌出卖汇的情况来看，短线台币在29.600-29.620附近将寻得支撑。
    
    〞今天出口商多到无法无天。〞一本地银行交易员说。
    
    另名外资银行交易员则指出，之前因美国量化宽松(QE)未能退场而导致的美元走软，看
来是短空长多。主要是市场仍预料今年第四季底，或至少明年第一季美国将启动退场机制，
期间市场的震荡有待消化，但美元不会一直弱势，今日因而已出现部分外资美元买单。
    
    然而短线上来说，台币仍与韩元方向较为一致。两地此前受惠外资流入股市的本币买需
已渐渐消化，今日韩股与台股都走跌，外资在两市场虽都仍持续买超，但量能渐减。
         
    台股 周三收跌0.18%，报8,283.90点。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆
资在台股持续买超39.5亿台币，连20日买超1,297.37亿台币。 
            
    今日台币实质交易区间在29.565-29.605，上日的主要成交区间约在29.535-29.585。交
易员预估明日台币主要仍在29.550-29.620间波动。

    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价再度微幅收敛，
一周期已呈溢价，一个月期折价也仅有2-3分；一个月期远期外汇 报价尾盘在
29.520/550附近，和上日相当。
    
    欧元兑美元周三持稳，因德国坚挺数据的影响，被对美国政府可能停摆的担忧以及欧元
区货币政策的不确定性所抵消。 

    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
      
 16:00              台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价  成交量    上日
                         元                                    亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  29.690    29.632    29.550-29.690   29.660    8.94    8.37
                                                                       
 元太外汇经纪公司  29.640    29.618    29.565-29.640   29.640    2.43    3.01
                                                                       
 
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 美元/台币一个月期         -0.030/-0.020       -0.035/-0.025
 美元/台币六个月期         -0.225/-0.205       -0.240/-0.220
 (完)
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