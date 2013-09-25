中国股市：沪综指小幅收跌，受季末临近及经济预期转趋不乐观影响

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海9月25日 - 中国股市沪综指周三小幅收跌。分析师指出，观察9月的一些先行数据，虽然中旬发电量和汇丰制造业PMI初值都还不错，但从产业链其他角度如一些工业品的价格表现来看，预期9月整体经济仍不乐观，加上流动性的季末惯性收紧，国庆节前大盘的调整压力较大。
沪综指 收报2,198.515点，跌9.016点或0.41%；上证A股今日成交额为1,431亿元人民币，上日为1,428亿元。
“9月份的经济数据表现不会很好，目前市场的反应还不是很敏感，后面应该会逐步体现出来，周期股没机会的话，大盘整体机会也不大，预期还是结构性行情。”浙商证券策略分析师戴康指出。
他并认为，基本判断是9和10月会呈现旺季不旺，后期需要密切关注房地产投资是否回落，以及出口数据是否会超预期增长等情况变化。
中国经济7-8月出现好转令金融市场振奋。但在国家信息中心经济预测部主任范剑平看来，近期经济回暖主要还是房地产市场局部升温带来的暂时性好转，全年增速估计在7.7%，未来几年都是“七上八下”的状态。
沪深300指数 收跌0.61%，报2,429.030点；沪深300指数期货主力10月合约 尾盘报2,436.0点，跌0.39%，成交668,546手。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选