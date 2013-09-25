航空产业：空中客车获得两家中国新航空公司43架A320机型订单

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京9月25日 - 空中客车 在一次行业活动上表示，已获得两家中国新航空公司超过40架A320机型订单。
青岛航空公司在2013年北京国际航空展览会上签署一项23架飞机购买合同，包括五架常规A320机型和18架引擎升级版A320neo机型。预计将于2016年开始交付。
该航空公司位于山东省青岛市，预计将于2014年开始运营。
另外，浙江长龙航空公司也签署了购买20架空客A320机型的谅解备忘录。其中包括11架现行A320机型以及九架A320neo机型。该公司坐落于浙江省杭州市，预计今年开始运营。
两宗交易都须先获得中国政府的批准。(完) (编译 石冠兰 审校 孙茉莉)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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