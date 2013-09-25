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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 15:33 BJT

全球金市：金价连续第二日小幅上涨，实货需求疲软

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1327.24 4.65 +0.35 -20.74

现货银 21.80 0.12 +0.55 -28.01

现货铂金 1431.49 13.19 +0.93 -6.74

现货钯金 720.35 3.35 +0.47 4.10

COMEX期金 1327.70 11.40 +0.87 -20.77 19686

COMEX期银 21.83 0.24 +1.11 -27.98 7045

汇率

欧元/美元 1.3467

美元/日圆 98.63

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 张若琪)
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