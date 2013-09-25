全球金市：金价连续第二日小幅上涨，实货需求疲软

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
--------------------------0647GMT------------------------------
价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1327.24 4.65 +0.35 -20.74
现货银 21.80 0.12 +0.55 -28.01
现货铂金 1431.49 13.19 +0.93 -6.74
现货钯金 720.35 3.35 +0.47 4.10
COMEX期金 1327.70 11.40 +0.87 -20.77 19686
COMEX期银 21.83 0.24 +1.11 -27.98 7045
汇率
欧元/美元 1.3467
美元/日圆 98.63
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 张若琪)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选