韩国债市：公债价格小跌，但外资买盘提供支撑

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透首尔9月25日 - 韩国公债价格周三小跌，因市场人士出脱短券，使得盘初涨幅回吐；然外资买入三年期公债期约，为盘面提供支撑。
指标10年期政府公债收益率(殖利率)小幅上升1个基点至3.40%，三年期公债12月期约收低0.05点至105.83。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.83 105.88
10年期公债收益率 3.40% 3.39%
五年期公债收益率 3.06% 3.05%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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(编译 张若琪 审校 艾茂林)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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