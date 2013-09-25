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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 15:19 BJT

韩国债市：公债价格小跌，但外资买盘提供支撑

路透首尔9月25日 - 韩国公债价格周三小跌，因市场人士出脱短券，使得盘初涨幅回吐；然外资买入三年期公债期约，为盘面提供支撑。

指标10年期政府公债收益率(殖利率)小幅上升1个基点至3.40%，三年期公债12月期约收低0.05点至105.83。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.83 105.88

10年期公债收益率 3.40% 3.39%

五年期公债收益率 3.06% 3.05%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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(编译 张若琪 审校 艾茂林)
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