欧元债市：德债价格微涨，因主要央行维持宽松政策立场

中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
包括总裁德拉吉在内的欧洲央行决策官员本周稍早称，目前要终止遏阻危机措施还太早，后续仍有可能向银行提供新的长期贷款。
“各央行正引导着我们。”一交易商称。
德债期货 上升13个跳动点，报139.67，较美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周意外未减码购债计划前所触及的低点，约高2.5个点子。
德国10年期公债收益率(殖利率) 降1个基点至1.79%。
交易商表示，美国政府可能关门停摆的疑虑，让德债下跌空间有限，因在政治和财政焦虑的环境下，德债仍是投资人的避险资产。
法国巴黎银行利率策略师Patrick Jacq预计，短线德债表现仍取决于数据。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。