欧元债市：德债价格微涨，因主要央行维持宽松政策立场

包括总裁德拉吉在内的欧洲央行决策官员本周稍早称，目前要终止遏阻危机措施还太早，后续仍有可能向银行提供新的长期贷款。

“各央行正引导着我们。”一交易商称。

德债期货 上升13个跳动点，报139.67，较美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周意外未减码购债计划前所触及的低点，约高2.5个点子。

德国10年期公债收益率(殖利率) 降1个基点至1.79%。

交易商表示，美国政府可能关门停摆的疑虑，让德债下跌空间有限，因在政治和财政焦虑的环境下，德债仍是投资人的避险资产。

法国巴黎银行利率策略师Patrick Jacq预计，短线德债表现仍取决于数据。(完)

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