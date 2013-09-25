《汇市简讯》欧元/美元涨势蹒跚，但技术信号偏向上行

标题新闻：富士康可能出价高达270亿美元收购东芝旗下的芯片业务-华尔街日报援引消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0730GMT
* 欧元/美元仍远高于美联储宣布政策决议当日的日低1.3338
* 看涨的技术信号仍强劲，投资客将逢低买入
* 当前从高点回落的幅度不到1%，温和回调有助于上行趋势
* 初步支撑位为1.3450
* 买家可能在21日移动均线1.3324、200小时移动均线1.3435出手，下方有停止单
* 美联储决议后出现的规模较大的欧元多仓面临危险，因动能减弱 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 艾茂林)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。