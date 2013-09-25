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市场报道 | 2013年 9月 25日 星期三 15:45 BJT

《汇市简讯》欧元/美元涨势蹒跚，但技术信号偏向上行

0730GMT

* 欧元/美元仍远高于美联储宣布政策决议当日的日低1.3338

* 看涨的技术信号仍强劲，投资客将逢低买入

* 当前从高点回落的幅度不到1%，温和回调有助于上行趋势

* 初步支撑位为1.3450

* 买家可能在21日移动均线1.3324、200小时移动均线1.3435出手，下方有停止单

* 美联储决议后出现的规模较大的欧元多仓面临危险，因动能减弱 (完)

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