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市场报道 | 2013年 9月 25日 星期三 15:52 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆面临下行风险，或将拖累欧元/美元

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* 欧元/美元持稳1.3450美元上方，维持美联储会议之后的逢低承接气氛

* 交投迟滞，多数近期受到热烈追逐的操作面临风险

* 美联储会议之后的放空日圆操作可能面临危险，欧元/日圆维持卖压基调

* 200小时移动均线在133.05日圆，重新成为首道阻力，之后是小时一目云区133.40-80

* 9月19日低点132.47、21日移动均线位置132.08为接下来的主要支撑位

* 美元兑新兴货币全面上扬，暗示套利交易有受挫风险(完)

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