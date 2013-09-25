《汇市简讯》欧元/日圆面临下行风险，或将拖累欧元/美元

标题新闻：富士康可能出价高达270亿美元收购东芝旗下的芯片业务-华尔街日报援引消息人士
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0730GMT
* 欧元/美元持稳1.3450美元上方，维持美联储会议之后的逢低承接气氛
* 交投迟滞，多数近期受到热烈追逐的操作面临风险
* 美联储会议之后的放空日圆操作可能面临危险，欧元/日圆维持卖压基调
* 200小时移动均线在133.05日圆，重新成为首道阻力，之后是小时一目云区133.40-80
* 9月19日低点132.47、21日移动均线位置132.08为接下来的主要支撑位
* 美元兑新兴货币全面上扬，暗示套利交易有受挫风险(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。