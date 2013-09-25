金属期市：伦铜在连跌三天后小升，受中国买需支撑

“美国经济在财政面的不确定性，阻碍了市场人士大幅承接...和做决定，那暗示经济数据本月将较为疲软，”他说。

“同时，铜市有良好供应，因此我不认为有太多动能足以让铜价突破目前区间。”

0711GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.28%，报每吨7,167.75美元，上日跌1.4%。

伦铜自8月初以来就在7,000-7,500美元的区间交投。

中国方面，实货需求依然健全，根据上海金属网，保税区溢价每吨在170-200美元的区间。

日本铜炼厂提出对中国终端用户明年的长单供应升水上调45%，这反映出现货升水强劲、市场预期需求增长以及供应紧俏。

消息人士称，卖家要求2014年长单合约每吨升水约123美元，2013年为每吨升水85美元。消息人士是中国的金属买家。升水通常在谈判后确定。

上海期交所12月期铜合约 周三跌0.35%，收报每吨51,760元人民币。(完)

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