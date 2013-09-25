金属期市：伦铜在连跌三天后小升，受中国买需支撑

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
“美国经济在财政面的不确定性，阻碍了市场人士大幅承接...和做决定，那暗示经济数据本月将较为疲软，”他说。
“同时，铜市有良好供应，因此我不认为有太多动能足以让铜价突破目前区间。”
0711GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.28%，报每吨7,167.75美元，上日跌1.4%。
伦铜自8月初以来就在7,000-7,500美元的区间交投。
中国方面，实货需求依然健全，根据上海金属网，保税区溢价每吨在170-200美元的区间。
日本铜炼厂提出对中国终端用户明年的长单供应升水上调45%，这反映出现货升水强劲、市场预期需求增长以及供应紧俏。
消息人士称，卖家要求2014年长单合约每吨升水约123美元，2013年为每吨升水85美元。消息人士是中国的金属买家。升水通常在谈判后确定。
上海期交所12月期铜合约 周三跌0.35%，收报每吨51,760元人民币。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 杜明霞)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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