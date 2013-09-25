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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 16:08 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑，但油价持坚提供支持

近月9月合约在周二到期，有62口橡胶合约尚待交割。

“美联储刺激举措的政策疑虑以及日圆上涨，均促使投资人轧平合约。”曼谷一位交易商说。

日圆兑美元 小涨0.1%至98.63日圆，本周迄今涨幅为0.7%，交易商说第一道支撑在约98.30。

不过，交易商说油价上升可望为TOCOM胶价提供支撑，助其收高在重要支撑位275日圆之上。

布兰特原油期货周三升破每桶109美元，投资人对于美国及伊朗的外交关系能否融冰仍然存疑。

上海期交所橡胶主力1月合约 下跌165元人民币，结算报每吨20,575元人民币。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪; 审校 李春喜)
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