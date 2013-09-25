亚洲橡胶：TOCOM期胶下滑，但油价持坚提供支持

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
近月9月合约在周二到期，有62口橡胶合约尚待交割。
“美联储刺激举措的政策疑虑以及日圆上涨，均促使投资人轧平合约。”曼谷一位交易商说。
日圆兑美元 小涨0.1%至98.63日圆，本周迄今涨幅为0.7%，交易商说第一道支撑在约98.30。
不过，交易商说油价上升可望为TOCOM胶价提供支撑，助其收高在重要支撑位275日圆之上。
布兰特原油期货周三升破每桶109美元，投资人对于美国及伊朗的外交关系能否融冰仍然存疑。
上海期交所橡胶主力1月合约 下跌165元人民币，结算报每吨20,575元人民币。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪; 审校 李春喜)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选