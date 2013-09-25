表格：外资在韩国股市买超1,916亿韩元，连续第21天买超

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透9月25日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 买超1,916亿韩元，已连续21个交易日买超，期间累计买超8.567万亿(兆)韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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9月25日 191.6 -293.0 116.9
9月24日 77.8 -103.5 44.2
9月23日 312.7 -270.1 -44.1
9月17日 390.9 -320.0 -78.3
9月16日 509.8 -204.3 -286.3
9月13日 412.6 -373.9 -12.3
9月12日 1,430.9 -1,031.4 -355.4
9月11日 694.9 -333.3 -344.3
9月10日 862.1 -304.0 -450.8
9月 9日 567.7 -122.0 -413.6
9月 6日 500.8 -229.0 -238.3
9月 5日 516.5 -113.7 -375.2
9月 4日 260.4 128.7 -77.1
9月 3日 230.2 46.1 -289.5
9月 2日 81.5 43.2 -129.1
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本月以来 7,040.5 -3,480.2 -2,933.2
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今年以来 -3.8 5,632.8 -4,320.2
---------------------------------------------(完)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选