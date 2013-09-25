中国债市：IRS续跌一年期破4%，机构对季末前资金预期较稳定

路透北京9月25日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三续跌，其中一年期跌破4%。交易人士表示，有公开市场逆回购相助，机构对季末时点前资金面预期较为稳定，偏暖的情绪推低IRS。

中国银行间市场周三隔夜和七天回购加权利率下跌，而14天品种延续升势。交易员表示，受公开市场逆回购放量带动，场内短期资金泛滥，维持供过于求态势。

“IRS整条曲线都下来了，大概5个基点(bp)上下，现在一年在3.98%附近。”上海一银行交易员称，“之前4%一度被认为是一年比较重要的技术点位，但现在大家对季末前的资金面信心增强了，也就没什么重点技术位置了，IRS一下子就下来了。”

他并指出，当前的稳定心态部分基于市场预期明日公开市场还将进行逆回购操作，具体操作规模有待关注，“央行明天搞点14天逆回购，其实我觉得不管放多放少，节前(资金面)应该都没大问题了。”

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。三季度末与国庆长假在即，资金在途等导致周初流动性偏紧。央行公开市场周二逆回购操作量创7月底重启以来的最大，相当程度上补充了市场资金，和缓了机构的情绪。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.9770/4.0970 3.9603/4.0403 4.0390/4.1240 4.1470/4.2300 4.1617/4.4367

上日 4.1143/4.2160 4.0100/4.0960 4.0937/4.1800 4.1780/4.2700 4.1817/4.4567

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变动 -0.1373/-0.1190 -0.0497/-0.0557 -0.0547/-0.0560 -0.0310/-0.0400 -0.0200/-0.0200

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。