意大利数据：9月消费者信心连续第四个月上升，为2011年6月以来最高

路透罗马9月25日 - 周三公布的数据显示，意大利9月消费者信心连续第四个月上升，达到两年多来最高水平，为意大利尽速脱离衰退带来希望。

意大利官方统计机构ISTAT公布，9月主要消费者信心指数从8月的98.4上升至101.1，达到2011年6月以来最高水平。因意大利人对个人财务状况及整体经济越来越有信心。