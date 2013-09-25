意大利数据：9月消费者信心连续第四个月上升，为2011年6月以来最高

中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
路透罗马9月25日 - 周三公布的数据显示，意大利9月消费者信心连续第四个月上升，达到两年多来最高水平，为意大利尽速脱离衰退带来希望。
意大利官方统计机构ISTAT公布，9月主要消费者信心指数从8月的98.4上升至101.1，达到2011年6月以来最高水平。因意大利人对个人财务状况及整体经济越来越有信心。
该项数据也高于路透调查访问的13位分析师给的所有预估，受访的13位分析师平均预估为上升至98.5，预估分布区间为96.5至99.0。(完) (编译 李婷仪; 审校 李春喜)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。