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债券 | 2013年 9月 25日 星期三 16:12 BJT

意大利数据：9月消费者信心连续第四个月上升，为2011年6月以来最高

路透罗马9月25日 - 周三公布的数据显示，意大利9月消费者信心连续第四个月上升，达到两年多来最高水平，为意大利尽速脱离衰退带来希望。

意大利官方统计机构ISTAT公布，9月主要消费者信心指数从8月的98.4上升至101.1，达到2011年6月以来最高水平。因意大利人对个人财务状况及整体经济越来越有信心。

该项数据也高于路透调查访问的13位分析师给的所有预估，受访的13位分析师平均预估为上升至98.5，预估分布区间为96.5至99.0。(完) (编译 李婷仪; 审校 李春喜)
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