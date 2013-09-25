版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 16:15 BJT

路透基点：广州地铁敲定总计160亿元人民币的三笔融资

路透9月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，广州地铁已经敲定三笔融资，总计160亿元人民币（26.1亿美元），用于地铁6、7、9号线的建设。

广州农商银行是牵头行，为地铁6号线提供50亿元人民币贷款。中国建设银行广东分行和中国银行广东分行是地铁7号线融资案的牵头行，提供60亿元人民币。中国农业银行广东分行是地铁9号线融资案的牵头行，承贷50亿元人民币。

三笔融资案中亦有国家开发银行和中国工商银行参与。

消息人士称，三笔贷款都是15年期，利率为中国人民银行基准利率的90%。本月签署贷款协议。

广州地铁是广州市政府全资拥有的国企。（完）

(编译 高琦 审校 石冠兰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐