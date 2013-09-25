路透基点：广州地铁敲定总计160亿元人民币的三笔融资

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透9月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，广州地铁已经敲定三笔融资，总计160亿元人民币（26.1亿美元），用于地铁6、7、9号线的建设。
广州农商银行是牵头行，为地铁6号线提供50亿元人民币贷款。中国建设银行广东分行和中国银行广东分行是地铁7号线融资案的牵头行，提供60亿元人民币。中国农业银行广东分行是地铁9号线融资案的牵头行，承贷50亿元人民币。
三笔融资案中亦有国家开发银行和中国工商银行参与。
消息人士称，三笔贷款都是15年期，利率为中国人民银行基准利率的90%。本月签署贷款协议。
广州地铁是广州市政府全资拥有的国企。（完）
(编译 高琦 审校 石冠兰)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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