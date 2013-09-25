路透基点：广州地铁敲定总计160亿元人民币的三笔融资

广州农商银行是牵头行，为地铁6号线提供50亿元人民币贷款。中国建设银行广东分行和中国银行广东分行是地铁7号线融资案的牵头行，提供60亿元人民币。中国农业银行广东分行是地铁9号线融资案的牵头行，承贷50亿元人民币。