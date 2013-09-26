版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 10:35 BJT

更正-路透基点：广州地铁敲定总计160亿元人民币的三笔融资

(更正：因译文有误，更正第二段措词，以澄清各笔贷款的牵头银行。)

路透9月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，广州地铁已经敲定三笔融资，总计160亿元人民币（26.1亿美元），用于地铁6、7、9号线的建设。

广州农商银行为地铁6号线牵头一笔50亿元人民币贷款。中国建设银行广东分行和中国银行广东分行是地铁7号线融资案的牵头行，融资额度为60亿元人民币。中国农业银行广东分行是地铁9号线融资案的牵头行，融资额度为50亿元人民币。

三笔融资案中亦有国家开发银行和中国工商银行参与。

消息人士称，三笔贷款都是15年期，利率为中国人民银行基准利率的90%。本月签署贷款协议。

广州地铁是广州市政府全资拥有的国企。（完）

(编译 高琦 审校 石冠兰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐