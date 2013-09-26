更正-路透基点：广州地铁敲定总计160亿元人民币的三笔融资

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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(更正：因译文有误，更正第二段措词，以澄清各笔贷款的牵头银行。)
路透9月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，广州地铁已经敲定三笔融资，总计160亿元人民币（26.1亿美元），用于地铁6、7、9号线的建设。
广州农商银行为地铁6号线牵头一笔50亿元人民币贷款。中国建设银行广东分行和中国银行广东分行是地铁7号线融资案的牵头行，融资额度为60亿元人民币。中国农业银行广东分行是地铁9号线融资案的牵头行，融资额度为50亿元人民币。
三笔融资案中亦有国家开发银行和中国工商银行参与。
消息人士称，三笔贷款都是15年期，利率为中国人民银行基准利率的90%。本月签署贷款协议。
广州地铁是广州市政府全资拥有的国企。（完）
(编译 高琦 审校 石冠兰)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编