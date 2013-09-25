路透基点：国银租赁的五年期境内贷款规模增至1.3亿美元

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港9月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，国银租赁的五年期境内定期贷款规模已从原定的1亿美元增加到1.30亿美元。
瑞士信贷是牵头行兼簿记行。其它牵头行还包括：澳洲联邦银行(CBA)、华南商业银行深圳分行、马来亚银行上海分行和创兴银行。
如此前报导，该笔分期偿付贷款的利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点，平均年限为3.5年。
银行可获得的全部收益为258.6个基点，前端费是30个基点。
所筹资金将用作资本支出。
协议在9月13日签署。（完）
(编译 高琦 审校 石冠兰)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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