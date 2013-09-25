路透基点：国银租赁的五年期境内贷款规模增至1.3亿美元

路透香港9月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，国银租赁的五年期境内定期贷款规模已从原定的1亿美元增加到1.30亿美元。

瑞士信贷是牵头行兼簿记行。其它牵头行还包括：澳洲联邦银行(CBA)、华南商业银行深圳分行、马来亚银行上海分行和创兴银行。

如此前报导，该笔分期偿付贷款的利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码250个基点，平均年限为3.5年。

银行可获得的全部收益为258.6个基点，前端费是30个基点。

所筹资金将用作资本支出。

协议在9月13日签署。（完）