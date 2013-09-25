更新版 1-中国汇市：人民币收盘微升，十一假期前客盘结购汇均升温

* 人民币即期窄幅波动后收升

* 十一假期前客盘双向需求放大，总体均衡

* 短线预计人民币汇率不会有明显波动 (更新收盘报价)

路透北京9月25日 - 人民币兑美元即期 周三微幅收升。国际美元近日有所回升，人民币中间价也自历史高位连续第二天稍许回落。即期市场继续在上日收盘价6.1210上下窄幅波动。

交易员反映，十一假期前客盘结购汇需求都有放大，相对更为均衡，加上中间价在周一大涨后基本上变化不大，所以这两天的交易也就更为平稳，维持在6.12元上方窄幅盘整，交易额温和放大。

上海一外资行交易员说，6.12元下方始终有大行坚定出手购汇，市场现在推测大行可能是以6.12元为心理价位进行操作。客盘结汇形成的升值压力其实一直都有，所以价格什么时候脱离6.12元，完全取决于大行什么时候停止目前的操作方式。

她认为，近期境外风险事件还是很多，年内余下时间美国仍有可能退出宽松政策，在此之前维持人民币汇率稳定，可以防范资金流动风险并防止汇率出现大起大落。至少在10月中旬美联储议息会议之前，预测人民币汇率还会维持当前在6.12元附近的盘整行情。

全球汇市欧元兑美元周三持稳，因德国坚挺数据的影响，被对美国政府可能停摆的担忧以及欧元区货币政策的不确定性所抵消。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1200 6.1210 0.02%

中间价 6.1497 6.1485 -0.02%

成交额 171亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.50% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 31 6.1188 6.1219

2013年来即期升贬值幅度 1.80% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 770

XS>

离岸人民币市场,北京时间16:33 今日 上日

1年期NDF 6.1970/20 6.1950

CNH即期 6.1161/78 6.1165

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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