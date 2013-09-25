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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 17:01 BJT

《中国企业债发行日程表》--9月25日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
发债主体   拟发规模    期限       年利率       主体评级     发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年) 
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*临汾尧都区    15       7      不超过7.50%       AA-        9/27-10/9  中德证券
投资建设开发   (第3-7年末每年偿还20%本金/以其国有土地使用权提供担保)
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郑州发展       18       7          6.45%          AA        9/24-9/26  民生证券
投资集团          (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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盐城市国有       2.5       3  利率区间6.00%-6.50%    AA       9/25-9/26    民生银行
资产投资集团
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镇江城市         5         3  利率区间6.00%-6.50%    AA       9/25-9/26    民生银行
建设投资集团
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注:*表示新增.(完)

 (整理 吴芳; 审校 李宏薇)
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