《中国企业债发行日程表》--9月25日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *临汾尧都区 15 7 不超过7.50% AA- 9/27-10/9 中德证券 投资建设开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/以其国有土地使用权提供担保) =================================================================================== 郑州发展 18 7 6.45% AA 9/24-9/26 民生证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 盐城市国有 2.5 3 利率区间6.00%-6.50% AA 9/25-9/26 民生银行 资产投资集团 =================================================================================== 镇江城市 5 3 利率区间6.00%-6.50% AA 9/25-9/26 民生银行 建设投资集团 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇)