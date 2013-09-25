欧洲金融：大型欧盟银行尚需704亿欧元才能满足新巴塞尔新协议资本要求

中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
巴塞尔委员会要求银行业在2019年1月之前，必须达到核心资本缓冲与风险加权资产之比达到至少7%。
根据巴塞尔III协议，在2019年之前要求银行达到一定的流动性覆盖比率(liquidity coverage ratio)，在没有外部支援的情况下应对30天的危机。
所有的银行都须符合规定，但主要针对的是全球性大型银行。
EBA表示，截至去年12月，前42大银行持有的流动资产已超过须在2019年之前达到的水准。英国政府鼓励本国的大型银行将一部分超额流动性贷出，以支持经济复苏。
不过，EBA抽样统计的170家银行中，其余128家较小型、更针对境内的银行的流动性缺口总计达2,250亿欧元。(完) (编译 田建华/沈以文; 审校 李婷仪)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。