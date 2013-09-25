欧洲金融：大型欧盟银行尚需704亿欧元才能满足新巴塞尔新协议资本要求

巴塞尔委员会要求银行业在2019年1月之前，必须达到核心资本缓冲与风险加权资产之比达到至少7%。

根据巴塞尔III协议，在2019年之前要求银行达到一定的流动性覆盖比率(liquidity coverage ratio)，在没有外部支援的情况下应对30天的危机。

所有的银行都须符合规定，但主要针对的是全球性大型银行。

EBA表示，截至去年12月，前42大银行持有的流动资产已超过须在2019年之前达到的水准。英国政府鼓励本国的大型银行将一部分超额流动性贷出，以支持经济复苏。