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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 16:41 BJT

新兴汇市：印尼卢比领跌亚币，市场忧虑美国债务问题及美联储政策前景

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 日圆                           98.49       98.74       +0.25      -11.88       86.79
 坡元                          1.2556      1.2543       -0.10       -2.68      1.2219
 台币                          29.690      29.632       -0.20       -1.87      29.136
 韩元                         1076.75     1072.20       -0.42       -0.57     1070.60
 泰铢                           31.32       31.31       -0.03       -2.27       30.61
 菲律宾披索                     43.43       43.37       -0.14       -5.48       41.05
 印尼卢比                    11520.00    11460.00       -0.52      -16.41     9630.00
 印度卢比                       62.66       62.75       +0.14      -12.24       54.99
 马币                          3.2230      3.2155       -0.23       -5.12      3.0580
 人民币                        6.1190      6.1210       +0.03       +1.82      6.2303
    (完)    
    
          
      
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 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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