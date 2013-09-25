新兴汇市：印尼卢比领跌亚币，市场忧虑美国债务问题及美联储政策前景

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 98.49 98.74 +0.25 -11.88 86.79 坡元 1.2556 1.2543 -0.10 -2.68 1.2219 台币 29.690 29.632 -0.20 -1.87 29.136 韩元 1076.75 1072.20 -0.42 -0.57 1070.60 泰铢 31.32 31.31 -0.03 -2.27 30.61 菲律宾披索 43.43 43.37 -0.14 -5.48 41.05 印尼卢比 11520.00 11460.00 -0.52 -16.41 9630.00 印度卢比 62.66 62.75 +0.14 -12.24 54.99 马币 3.2230 3.2155 -0.23 -5.12 3.0580 人民币 6.1190 6.1210 +0.03 +1.82 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选