路透基点：锦龙发展敲定6.5亿元人民币联贷，以支持对中山证券的收购

路透香港9月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，深圳上市公司广东锦龙发展股份有限公司已在本周敲定6.50亿元人民币(1.06亿美元)五年期银团联贷，以支持公司收购中山证券的66%股权。

中国银行广东省分行为牵头行，承贷5亿元人民币。南洋商业银行亦加入，承贷1.5亿元人民币。

贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。

上周二，锦龙发展宣布中国证监会已经批准其收购中山证券66.0517%的股份。

锦龙向11家中山证券股东收购股权。锦龙宣布，这次收购共斥资25.955亿元人民币，其中的12.97亿元是通过中国银行提供的信贷额度来筹措。

根据市场消息人士，除了这笔银团联贷，中国银行还透过其他金融产品筹措了剩余的6.47亿元人民币。

锦龙在5月时曾表示，贷款将以锦龙的资产担保。

锦龙的主要业务为证券投资及水事业。公司今年上半年净利4,977万元人民币。截至今年6月底，公司总资产29.02亿元人民币。

锦龙最大股东为东莞新世纪科教拓展有限公司，持股50.01%。

中山证券的总部设在深圳，注册资本为13.55亿元人民币，在中国有14处运营分支。（完）