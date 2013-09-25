中国债市：资金面续发酵推低短券收益率，但机构观望情绪较浓

路透上海9月25日 - 中国银行间债市周三现券收益率短端继续小幅走低，长端则变化有限。交易员表示，资金利率持续回落现券短端仍旧受益，但不少机构对周四央行公开市场能否继续放量操作比较关注，观望情绪影响下，市场整体交投略显清淡。

“今天主要就是昨天发行的两年的口行债成交比较活跃，收益下来一些，长券基本上没有怎么动，”上海一银行交易员表示，“昨天的逆回购还是很有效果的，投机分子们就出来了，基金、券商还有部分银行参与”。

中国银行间市场周三隔夜和七天回购加权利率下跌，而14天品种延续升势。交易员表示，受公开市场逆回购放量带动，场内短期资金泛滥，维持供过于求态势。

华南一银行交易员表示，目前来看，央行逆回购“放水”主要是为了缓和季末资金面的，这种暂时利好并不能支撑现券向好的可持续性，现券市场后期走势仍有很大的不确定性。

周三结束的中国农业发展银行新债招标，令国庆节前的利率债发行平稳收关。进入9月下半段，银行间债市一级回暖，并一度引发二级利率产品收益率快速下行。对流动性信心的恢复，以及收益率绝对值投资价值已有相当吸引力，交易盘成为本轮行情的主推手。

剩余期限约2.9年的固息国债130017券最新成交 在3.8100%，上日尾盘为3.8450%。

今日五年期国债期货主力12月合约 收报94.42元，涨0.09元或0.10%，全日总成交8,207手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.3533 4.0290

上日 3.6413 4.5241

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8230/3.7660 国债参考率报价 3.6170/3.5270 金融债参考率报价 4.4725/4.4125(完)

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