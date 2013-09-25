更新版 1-中国货币市场：短期资金无虞主要回购利率下跌，跨节资金价格再涨

(更新收盘报价及成交量等)

路透上海9月25日 - 中国银行间市场周三隔夜和七天回购加权利率下跌，而14天品种延续升势。交易员表示，受公开市场逆回购放量带动，场内短期资金泛滥，维持供过于求态势。

他们并指出，今日七天期回购加权利率跌幅较深，可能是实际成交的期限大多不到七天，到期日在节前，最终拉低了加权价格，而能跨节的14天资金价格维持升势，尤其对基金券商等机构而言，跨节资金压力不减。

“今天隔夜好多，昨天下午就开始泛滥，供大于求。”北京一券商交易员称。

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可上报正/逆回购，和三个月央票需求。其中正回购期限为28天，逆回购期限14天。而周二央行公开市场逆回购操作量创7月底重启以来的最大，相当程度上补充了市场资金，和缓了机构的情绪。

上海一商业银行交易员则指出，今日七天和14天走势背道而驰，考虑到系统将成交期限在两到七天的回购都归为七天，很有可能今日七天多数成交仍落在节前到期，“大部分估计是五天的，(9月)30号到期，所以价格才这么低。”

华东一商业银行交易员还提到，从早盘情况来看，14天成交较七天略活跃，因七天期回购到期落在10月8日，而当天也是月初的存款准备金例行调整日，“那天缺口估计会比较大，需求有点转到14天，(14天的)高价也吸引了一些供给。”

上述上海的交易员并提到，今日寻求跨节资金的机构仍不在少数，主要以券商基金和农信联社等机构为主，“银行季末有考核指标，所以要考虑对手方，还有抵押品如果是信用的，都要占风险权重的。”

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,958.41亿元，较上日的6,243.01亿元略减；其中隔夜品种成交4,384.99亿元，上日为4,398.32亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:53 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3533 3.6413 -28.80 4,384.99

七天 4.0290 4.5241 -49.51 307.96

14天 5.2385 4.9453 +29.32 936.89

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9900 1.4900 +150.00 1,878.99

七天 9.0050 10.2050 -120.00 195.44

14天 4.5100 5.1650 -65.50 148.17

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4000 3.6200 -22.00 --

七天 3.8400 4.4300 -59.00 --

14天 5.2000 4.8500 +35.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.3470 3.6144 -26.74 --

七天 3.9160 4.4400 -52.40 --

三个月 4.6715 4.6731 -0.16 --