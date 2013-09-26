中国公开市场：央行今日进行800亿元14天逆回购，本周净投放1,550亿

路透北京9月26日 - 业内人士周四透露，中国人民银行公开市场今日进行800亿元人民币14天期逆回购操作，规模较先前数倍增；据此计算，央行本周净投放1,550亿元，回笼三周后重启净投放。

央行公开市场周二逆回购操作量创7月底重启以来的最大，相当程度上补充了市场资金，和缓了机构的情绪。

央行公开市场上周连续第三周实现净回笼。由于广义货币供应量M2增速仍高于调控目标，央行当前对于流动性管理维持较为审慎的态度。

本周公开市场有50亿元央票到期，逆回购到期量则为180亿元。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。

不过进入6月份，资金面紧张形势不断加剧，外汇占款趋减，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。(完)

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