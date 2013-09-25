英国经济：应密切关注楼市复苏，但无需采取行动--央行金融政策委员会

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透伦敦9月25日 - 英国央行金融政策委员会(FPC)周三指出，英国楼市复苏不需要监管层采取什么行动，但需要保持密切关注。
该委员会称在9月18日会议上，没有给出任何新建议。
FPC表示一直密切关注英国房地产市场，楼市发展速度升温，引发一些外部经济学家担心房地产价格出现新的泡沫。
FPC表示楼市复苏“看来已获得动能...”，但新抵押贷款交易活动以及贷款价值之比位于历史均值下方。
债务成本较低，房地产价格与收入之比处于10年前的水平。
“据此，委员会判定应密切关注楼市动态以及银行的承销标准，”FPC在9月18日会议后发表的一份声明中称。(完)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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