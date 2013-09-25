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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 16:52 BJT

英国经济：应密切关注楼市复苏，但无需采取行动--央行金融政策委员会

路透伦敦9月25日 - 英国央行金融政策委员会(FPC)周三指出，英国楼市复苏不需要监管层采取什么行动，但需要保持密切关注。

该委员会称在9月18日会议上，没有给出任何新建议。

FPC表示一直密切关注英国房地产市场，楼市发展速度升温，引发一些外部经济学家担心房地产价格出现新的泡沫。

FPC表示楼市复苏“看来已获得动能...”，但新抵押贷款交易活动以及贷款价值之比位于历史均值下方。

债务成本较低，房地产价格与收入之比处于10年前的水平。

“据此，委员会判定应密切关注楼市动态以及银行的承销标准，”FPC在9月18日会议后发表的一份声明中称。(完)
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