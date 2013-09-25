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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 17:07 BJT

俄罗斯经济：世行下调俄罗斯经济增速预估，称面临结构性阻碍

路透莫斯科9月25日 - 世界银行周三下调俄罗斯2013年经济增长预估，称俄罗斯经济当前运行接近全产能，且面临“约束性”的结构性阻碍。

世界银行在半年一次的经济报告中称，“经济看似接近产能，受限于投资活动疲软以及就业市场紧张。”

世界银行将俄罗斯2013年经济增速预估从2.3%下调至1.8%。

此前俄罗斯政府和国际货币基金组织也下调了俄罗斯成长预估。(完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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