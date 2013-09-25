俄罗斯经济：世行下调俄罗斯经济增速预估，称面临结构性阻碍

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透莫斯科9月25日 - 世界银行周三下调俄罗斯2013年经济增长预估，称俄罗斯经济当前运行接近全产能，且面临“约束性”的结构性阻碍。
世界银行在半年一次的经济报告中称，“经济看似接近产能，受限于投资活动疲软以及就业市场紧张。”
世界银行将俄罗斯2013年经济增速预估从2.3%下调至1.8%。
此前俄罗斯政府和国际货币基金组织也下调了俄罗斯成长预估。(完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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