台湾货币市场：9月26日及本提存期资金预期变化一览表

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北9月26日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3,958.9亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期7,405亿台币 ：
09/27 844.20亿台币
09/30 1,993.50亿台币
10/01 742.00亿台币
10/02 531.20亿台币
10/03 3,294.10亿台币
--公债还本付息33.25亿台币
09/28 89甲3期付息24.5亿台币
09/30 100甲9期付息8.75亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--营利事业所得税月底暂缴；去年同期估约1,000亿台币左右。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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