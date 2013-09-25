台湾经济指标预测--9月26日至11月20日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *9月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/26 1600 工业生产 8月 -- +2.07% 9/26 1700 重贴现率 第三季 1.875% 1.875% *9月30日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/4 1610 外汇存底 9月底 -- 4,093.88亿美元 *10月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 10/7 0830 消费者物价 9月 -- -0.79%(年变动率) 指数(CPI) 10/7 1600 出口 9月 -- +3.6% *10月21日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *10/21 1600 外销订单 9月 -- +0.5% 10/22 0830 季调失业率 9月 -- 4.19% *10/25 1610 M2年增率 9月 -- +5.41% *11月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差138.0亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- GDP年增率 第三季 -- 2.49%(统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选