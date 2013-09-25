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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 07:59 BJT

台湾经济指标预测--9月26日至11月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据:    

    *9月23日当周   
   日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                   前值
   9/26      1600     工业生产        8月       --                 +2.07%
   9/26      1700     重贴现率     第三季   1.875%                 1.875%
 
    *9月30日当周
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                   前值
  10/4   1610      外汇存底         9月底       --         4,093.88亿美元
 
    *10月7日当周   
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                    前值
  10/7   0830      消费者物价         9月       --        -0.79%(年变动率)
                   指数(CPI)                        
  10/7   1600      出口               9月       --                   +3.6%
                                                    
   
     *10月21日当周        
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                    前值
 *10/21  1600      外销订单           9月       --                   +0.5%
  10/22  0830      季调失业率         9月       --                   4.19%
 *10/25  1610      M2年增率           9月       --                  +5.41%
                                                    
   
    *11月18日当周    
   日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                   前值
  11/20      1610       经常帐     第三季       --        顺差138.0亿美元
    
   日期  当地时间     经济指标    公布月分   预估值                  前值
     --        --    GDP年增率      第三季       --         2.49%(统计值)
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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