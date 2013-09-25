台湾已公布经济指标--2013/9/26

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 7月 +2.07% -0.40% r 9/26 -- 季调失业率 8月 4.19% 4.18% 10/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 -0.79% +0.06% r 10/7 -- 外汇存底(亿美元) 8月底 4,093.88 4,091.18 10/4 -- 商品出口(y/y) 8月 +3.6% +1.6% 10/7 -- 商品进口(y/y) 8月 -1.2 +6.8% 10/7 -- *M2货币总计数(y/y) 8月 +5.41% +5.42% 10/25 -- *外销订单(y/y) 8月 +0.5% +0.5% 10/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 138.0 +110.6 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +38.8 +21.5 11/20 -- 国内生产总值(GDP) 第二季统计 +2.49% +1.62% r -- -- 值 重贴现率(%) 6月27日 1.875% 1.875% 9/26 1.875% 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选