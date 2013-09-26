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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 17:14 BJT

台湾债市：102/10期借券成交19.23亿台币，加权平均利率0.5515%

路透台北9月26日 - 台湾柜台买卖中心公布，周四等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    
      期别       成交值    最高利率    最低利率  加权平均利率  可交易余额    上日余额
     102/10       19.23      0.6200      0.4000        0.5515       181.5       188.5
      102/2       47.79      0.3980      0.2500        0.3246       362.5       360.5
 
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)

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