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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 17:15 BJT

台湾债市：102/10期10年公债中,证券业买超8.0亿台币

路透台北9月26日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，10年公债102/10 交
易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        8.50       16.00       -7.50
     票券业        0.00        0.50       -0.50
     证券业       13.00        5.00       +8.00

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