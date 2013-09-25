欧洲汇市：英镑微跌，英国央行决策者对经济看法谨慎

中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
英国央行三名决策官员本周重申央行的前瞻性指引政策，并称短期内不会调升利率。
“英镑多头部位已遭到冲击，(决策官员)对于经济的谨慎观点让其雪上加霜。”FxPro研究部门主管Simon Smith称。“英镑将难以守在1.60美元区域上方。”
英国央行货币政策委员会(MPC)成员布罗德班特、迈尔斯和塔克强调，尽管近期迹象显示经济复苏，短期内不会上调利率。
市场当前预计未来18个月内将有加息，远早于英国央行设定的2016年。
10年期英国公债收益率 下跌亦拖累英镑，目前收益率接近一个月低点2.77%附近，远离9月11日触及的逾两年高位3.01%。
欧元兑英镑 微涨0.2%，报0.8429英镑。(完)
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路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。