欧洲汇市：英镑微跌，英国央行决策者对经济看法谨慎

英国央行三名决策官员本周重申央行的前瞻性指引政策，并称短期内不会调升利率。

“英镑多头部位已遭到冲击，(决策官员)对于经济的谨慎观点让其雪上加霜。”FxPro研究部门主管Simon Smith称。“英镑将难以守在1.60美元区域上方。”

英国央行货币政策委员会(MPC)成员布罗德班特、迈尔斯和塔克强调，尽管近期迹象显示经济复苏，短期内不会上调利率。

市场当前预计未来18个月内将有加息，远早于英国央行设定的2016年。

10年期英国公债收益率 下跌亦拖累英镑，目前收益率接近一个月低点2.77%附近，远离9月11日触及的逾两年高位3.01%。

欧元兑英镑 微涨0.2%，报0.8429英镑。(完)

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