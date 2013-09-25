香港金融：港交所CEO称香港市场体制须把公众利益放在首位

路透香港9月25日 - 香港交易所 行政总裁李小加在周三发表的个人网志指出，过去数周关于是否需要改变香港现有的市场体制以吸引发行人来上市，以至对投资者保障、股份架构和股东投票权的讨论十分热烈，持不同主张的人各有不同意见，他认为需要作出最适合及有利香港的决定，而公众利益永远放在第一位。

虽然李小加在文中未有提到阿里巴巴，但他这篇网志的内容与阿里巴巴 争取以合伙人管理制度在港上市引起的市场争议相吻合。消息人士稍早透露，阿里巴巴已终止与港交所在香港IPO的商讨，并拟转往美国寻求上市。

李小加以梦境寓言故事形式，表达了市场上对市场体制与投资者保障问题的不同声音，包括代表维护传统市场体制、要求创新、着重披露、基金投资者、散户、务实、道德、看重未来和紧守程序等不同人的意见。

其中“程序先生”说，“整件事不关谁对谁错，也不是说特别股权结构对市场是好是坏，更不是说公司创办人和进取的对冲基金究竟谁可以创造价值或破坏价值。每件事大家都可以证明有好坏两面、甚至多方面。”

“这件事关系到审慎程序。香港的《上市规则》非常清晰，如果要修订条文，必须按照审慎程序进行。如果为了迎合新来者而朝令夕改，我们的公信力便荡然无存。那么什么是审慎程序？就是说，如果公司要求的改变‘有限、适度而且平衡’，又能根据香港现行整体上市机制的条文规定或精神合理地处理，豁免或者批准都可以斟酌。这亦是上市委员会及证监会一直以来的工作之一。”

“另外，我们亦应考虑所行使的酌情权能否归纳为一项先例。这一点十分重要，因为香港是法治之都，监管者需要为将来寻求类似待遇的其他上市申请人划定一条清晰的法规界线，并仔细阐述划定这一界线的原因。”“程序先生”说。

“程序先生”还表示，如果要求超出了《上市规则》所许可的有限酌情范围，那就要经过适当的公众谘询之后才可以修订规则及政策，确保所作的改变经得起时间的考验。这是香港的优良传统，必须坚持。

李小加表示，作为港交所的行政总裁，促进和保障交易所股东的利益是其职责的一部分。但公众利益与港交所股东利益之间发生冲突时，永远要把公众利益放在第一位。

他续称，有关个别公司上市或政策改变的决策并不取决于其本人或港交所董事会。它们均由上市委员会和证监会审议决定，这一决策过程正是为了保障香港的最佳利益。(完)

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