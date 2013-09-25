路透调查：印度央行意外加息后，市场对利率进一步走高的预期升温

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
在上次路透调查中，41名受访者中略偏多数的人认为利率到3月底会降到7%或更低。
“利率上调预期现在已经升温，因为货币政策给出了明确信号，即只要汇价稳定性和CPI核心通胀仍存担忧，长期利率的上行倾向就会持续。”Bank of Baroda的首席分析师Rupa Rege Nitsure表示。
尽管印度经济增速处于十年低点，拉詹仍把重心放在遏制通胀，这点出乎分析师预料。路透调查中，分析师此前无一预料到9月20日政策利率会上调。
拉詹出乎市场意料，实施了印度近两年来的首次政策利率上调，以对抗上升的通胀，但同时下调了边际贷款工具(MSF)利率，这让市场相信近期为了扶助卢比而采取的流动性紧缩措施是暂时的。MSF利率周五下调75个基点至9.50%，此前在7月中被调高了200个基点。
最新的调查显示，大多数受访者预计10月MSF利率会进一步调降。在27名受访者中，有16人预计下月至少会降50个基点，有五人认为会降25个基点，六人认为不会调整。(完) (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选