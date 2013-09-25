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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 18:07 BJT

路透调查：印度央行意外加息后，市场对利率进一步走高的预期升温

在上次路透调查中，41名受访者中略偏多数的人认为利率到3月底会降到7%或更低。

“利率上调预期现在已经升温，因为货币政策给出了明确信号，即只要汇价稳定性和CPI核心通胀仍存担忧，长期利率的上行倾向就会持续。”Bank of Baroda的首席分析师Rupa Rege Nitsure表示。

尽管印度经济增速处于十年低点，拉詹仍把重心放在遏制通胀，这点出乎分析师预料。路透调查中，分析师此前无一预料到9月20日政策利率会上调。

拉詹出乎市场意料，实施了印度近两年来的首次政策利率上调，以对抗上升的通胀，但同时下调了边际贷款工具(MSF)利率，这让市场相信近期为了扶助卢比而采取的流动性紧缩措施是暂时的。MSF利率周五下调75个基点至9.50%，此前在7月中被调高了200个基点。

最新的调查显示，大多数受访者预计10月MSF利率会进一步调降。在27名受访者中，有16人预计下月至少会降50个基点，有五人认为会降25个基点，六人认为不会调整。(完) (编译 隋芬; 审校 杜明霞)
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