更新版 1-台湾货币市场：银行开始供应跨季拆款，短率温和走升

* 银行跨季资金供给，一周拆款区间高位微升

* 跨月短票利率区间高位也走高

* 预期季底利率虽扬升，但幅度料不大 (更新拆款利率及央行发行存单金额)

记者 高洁如

路透台北9月25日 - 台湾银行间短率周三持稳。季底日近，能提供跨月拆款的银行开始供给跨月资金，然家数相对有限之下，一周拆款高位稍稍走高，幅度尚且微小。

资调人士也表示，因季底资金供给少、需求者多，估计短率将走高，不过幅度倒也不会太大，最主要还是市场宽裕的现状并没有太大的反转，且本季底最后一日并未连到公众假期，准备数字计算较为单纯，因此估计紧张的情势将和缓许多。

〞季底只有一天，那紧张的程度有差。〞一位本地银行资深交易员表示。

他们也认为，日前美元拆借市场一度稍现紧张的情势，拆借美元成本走高，不过日前亦有所缓和。本季底看来台币的拆借市场情况可能也类似于美元拆借市场，利率虽会稍微上扬，但情势应相当温和，不致飙升。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收在0.385%。今日区间在0.295-0.40%，同上日；一周拆款利率在0.38-0.425%，上交易日在0.38-0.42%。

**短票利率高位稍扬**

大型票券商交易员则表示，虽有银行陆续开始承做跨月的拆款及买票，但保守的心态仍然存在，尤其是票券商季底的短票发行量很大，因此库存免不了会上升一些。

在此情况下，票券商多先筹谋跨月的资金，在拆款方面，利率上也做一些退让，因此也稍稍推升拆款、短票市场的利率区间高位。

但一位民营银行业人士也预期，季底过后市场终将回归平稳宽裕，因此利率虽升，但时间、空间都不算大。

今日银行间跨月的30天期短票利率主要交投在0.65-0.67%，上日在0.65-0.66%。

台湾央行今日共发行1,619亿台币存单，相较存单到期1,618亿台币，存单发行余额增1亿。

本周央行存单到期金额达1兆(万亿)9,028.45亿台币，周四和周五的存单到期金额分别为3,958.9亿和844.2亿。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为513亿台币，累计超额准备为2,025亿，加计前期1%的超额准备为2,814亿台币。

**债券RP利率持稳**

债券附买回(RP)成交利率则大致持平。季底紧缩因素逐渐发酵，今日多家证券与票券商均表示，投信基金因客户季底作帐需求而遭赎回，预估明、后两天会进入赎回的高峰期。

虽然今日有150亿台币的台积电 公司债要交割，不过资金调度人士表示，大多数筹码都是洽特定人买进，因此对市场影响轻微。由于明日央行要召开理监事会议，一般预料不会有调整利率的举措，但也在观望央行是否会释出对后市的指引。

“不像之前那么宽松，要多问几家。”一证券商资金调度人员称。

另一票券商资金调度员则表示，有些投信客户走钱，不过自身资金缺口不大，因此没有牵动利率走高。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在.68-0.71%，也和上日相同。