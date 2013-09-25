路透基点：中信资本将两年期子弹式贷款规模增至15亿港元--RLPC

路透9月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中信资本控股有限公司将两年期子弹式贷款案的规模从9亿港元提高到15亿港元（1.94亿美元）。

汇丰控股、恒生银行和永亨银行是牵头行兼簿记行。汇丰承贷2.2亿港元，另两家银行各自承贷2.15亿港元。

六家银行作为主办行，包括：中国光大银行（2亿港元）、中国信托商业银行（1.5亿港元）、大新银行（1亿港元）、远东国际银行（1亿港元）、第一商业银行（1亿港元）、台新国际银行（1亿港元）。

彰化商业银行和台湾土地银行作为协办行加入，各自承贷5,000万港元。

协议在9月16日签署。

一如此前报导，贷款利率为Hibor加码243个基点，有80个基点的承诺费。参贷银行可获得343个基点的综合收益，有200个基点的前端费用。

于此同时，消息人士先前表示，中信银行国际正在安排另一笔7.50亿港元三年期贷款，该案分为两部份，为5亿港元定期贷款和2.5亿港元循环贷款。

这笔新贷款的利率为Hibor加码300个基点。承诺2亿港元的银行，获得综合收益355个基点，前端费用165个基点。承诺1亿港元的银行，综合收益345个基点，前端费用135个基点。其中，定期贷款设有55个基点的承诺费用，循环贷款则为80个基点。（完）