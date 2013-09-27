中国期货：证监会批准大连商品交易所上市鸡蛋期货合约

澳洲经济指标总览--3月28日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透北京/上海9月27日 - 中国证监会发言人周五表示，证监会已批准大连商品交易所上市鸡蛋期货合约。
该发言人在每周新闻例会上称，鸡蛋期货上市有利于完善鸡蛋价格体系，保持市场平稳运行。不过其未透露具体上市时间，仅表示大商所将根据市场状况和各项准备工作的进展，适时挂牌鸡蛋期货合约。
大商所网站此前披露的初步方案显示，鸡蛋期货合约交易单位为每手5吨，最低交易保证金为合约价值的5%。
有市场人士此前曾表示，鸡蛋合约的推出可以与大商所现有的玉米和豆粕等品种形成一定的套利关系，有助于产业链企业充分利用期货市场指导生产经营。
2012年中国鸡蛋年产量约2,430万吨，近五年平均市场规模为1,856亿元人民币，已连续28年保持世界第一。鸡蛋产业链覆盖范围广泛，但近年来鸡蛋价格波动较为剧烈，对养殖户和批发商影响较大，而行业整体规模化和规范化程度也有待提高。（完） (发稿 丁琦/张晓翀；撰写 林琦; 审校 张喜良)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 顺差13.02 顺差33.34 出口(较前月) -3% +5.0% 进口(较前月) +4% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
林郑月娥以神奇数字七七七票当选行政长官翌日，「占中三子」及其余六名参与占领行动人士相继接获警方预约拘捕通知，将被控以「串谋公众妨扰」、「煽惑他人公众妨扰」等等罪名，预料被捕者陆续有来。关于这一连串拘捕行动，有人解读为林郑刚当选即变脸，马上进行秋后算账，不符其首要任务是修补社会撕裂的胜选承诺云云。
2014年占领运动3名发起人戴耀廷、陈健民和朱耀明，连同立法会议员陈淑庄和邵家臻等6人，遭警方拘捕，控以串谋公众妨扰、煽惑他人公众妨扰等罪名。有被告形容是「秋后算帐」，是候任特首林郑月娥的「下马威」，云云。当局今次提出起诉，适逢林太当选翌日，时机或令她有点尴尬，然而占领运动事隔逾两年，无论是围绕示威者还是警员的违法案件，早晚总要有个了结，当年多名占领运动核心骨干亦表明，为了民主运动理想，不惜公民抗命以身试法，愿意承担法律责任，现在落案起诉，与其说是「清算」，不如说是求仁得仁，将现届政府的作为算到候任特首头上，逻辑更是奇怪，背后反映的问题值得深思。