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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 19:55 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收低，产量增加令投资者趋于谨慎

路透吉隆坡9月25日 - 马来西亚棕榈油期货周三收低，回吐早盘的涨幅，受棕榈油产量增加影响，投资者越发趋于谨慎。

马币 走软继续带来支撑。据路透数据，马币兑美元尾盘跌0.28%。

未来几个月棕榈油供给料增加的前景打压了投资者人气。

据马来西亚棕榈油局，马来西亚1-8月棕榈油产量较上年同期增加5.6%。

吉隆坡一交易商称，若产量继续增加，马来西亚今年毛棕榈油产量可能创下1,920万吨的纪录高点。2012年和2011年的产量分别为1,879万吨和1,891万吨。

指标12月合约 跌0.3%，收报2,295马币。价格稍早一度涨至 2,316马币，但随后跌至低点2,292。

总成交量报25,376口，低于以往的均量35,000口。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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