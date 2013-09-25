马来西亚期市：棕榈油期货收低，产量增加令投资者趋于谨慎

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透吉隆坡9月25日 - 马来西亚棕榈油期货周三收低，回吐早盘的涨幅，受棕榈油产量增加影响，投资者越发趋于谨慎。
马币 走软继续带来支撑。据路透数据，马币兑美元尾盘跌0.28%。
未来几个月棕榈油供给料增加的前景打压了投资者人气。
据马来西亚棕榈油局，马来西亚1-8月棕榈油产量较上年同期增加5.6%。
吉隆坡一交易商称，若产量继续增加，马来西亚今年毛棕榈油产量可能创下1,920万吨的纪录高点。2012年和2011年的产量分别为1,879万吨和1,891万吨。
指标12月合约 跌0.3%，收报2,295马币。价格稍早一度涨至 2,316马币，但随后跌至低点2,292。
总成交量报25,376口，低于以往的均量35,000口。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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