国际油市：亚洲380CST燃料油价差上涨，因预期供给减少

路透新加坡9月25日 - 亚洲380cst燃料油现货价差连续第三日走强，至两个月新高，因市场预期10月供给会萎缩。

380cst现货价差涨0.3美元，至每吨负1.22美元。

380cst 10月/11月互换价差报每吨4.50美元，周三报每吨负0.63美元。

交易商称，在船用燃料油交易方面，日本和韩国的市况仍疲弱，因需求低迷，且市场供给充足。