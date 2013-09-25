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亚洲 | 2013年 9月 25日 星期三 20:26 BJT

国际油市：亚洲380CST燃料油价差上涨，因预期供给减少

路透新加坡9月25日 - 亚洲380cst燃料油现货价差连续第三日走强，至两个月新高，因市场预期10月供给会萎缩。

380cst现货价差涨0.3美元，至每吨负1.22美元。

“预期10月的到货量不怎么高...”一新加坡交易商称。

过去一周纸货互换市场亦快速上涨。

380cst 10月/11月互换价差报每吨4.50美元，周三报每吨负0.63美元。

交易商称，在船用燃料油交易方面，日本和韩国的市况仍疲弱，因需求低迷，且市场供给充足。

今日没有现货交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
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