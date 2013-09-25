国际油市：亚洲380CST燃料油价差上涨，因预期供给减少

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡9月25日 - 亚洲380cst燃料油现货价差连续第三日走强，至两个月新高，因市场预期10月供给会萎缩。
380cst现货价差涨0.3美元，至每吨负1.22美元。
“预期10月的到货量不怎么高...”一新加坡交易商称。
过去一周纸货互换市场亦快速上涨。
380cst 10月/11月互换价差报每吨4.50美元，周三报每吨负0.63美元。
交易商称，在船用燃料油交易方面，日本和韩国的市况仍疲弱，因需求低迷，且市场供给充足。
今日没有现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 李春喜)
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场发行和交易。
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