国际油市：亚洲柴油裂解价差升至近两周高位，

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船舶运费持坚
波罗的海海岬型船运价指数下跌8点，或0.37%，报2,165点。海岬型船舶日均获利跌77美元，报15,493美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡9月25日 - 亚洲柴油现货价差周三升至近两周高点，业界消息人士称因来自越南和印尼的现货需求；同时该地区炼厂产量下降，也让供给受限。
但交易商预计当中国柴油出口开始涌入亚洲时，将表明柴油现货价差上涨只是短期现象。
路透数据显示，含硫量为500 ppm的柴油小涨0.05美元，至每桶较新加坡报价升水0.60美元。
越南PV Oil寻求一艘10月运送的小型船货，近期该国主要燃料油进口商Petrolimex刚完成一笔采购。
印尼Petral寻求一船期为10月初的船货，该公司在上次标购中仅在两艘船货中买入一艘。
业界消息人士表示，该公司从BP买入10月上半月的船货，价格较新加坡报价每桶高出1.20美元。
交易商称，印度柴油需求仍温和，尽管炼厂维护，Bharat Petroleum和Hindustan Petroleum等国有炼厂仍无需回到国际市场来寻购现货船货。
海湾方面，一位消息人士表示，SATORP新炼厂预计将在10月初标售第一艘柴油船货。不过有关该船货的细节目前还无法知悉。
嘉能可从Winson Oil买入15万桶含硫量为500ppm的柴油，船期为10月21-25日，每桶较10月21-25日新加坡报价升水0.6美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
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